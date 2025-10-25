Sumqayıtda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 25 oktyabr, 2025
- 23:44
Sumqayıtda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Changan" və "Opel" markalı minik avtomobilləri toqquşduqdan sonra ikinci alışaraq yanıb.
Hadisə zamanı üç nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
