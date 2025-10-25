İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Sumqayıtda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 23:44
    Sumqayıtda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Sumqayıtda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Changan" və "Opel" markalı minik avtomobilləri toqquşduqdan sonra ikinci alışaraq yanıb.

    Hadisə zamanı üç nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıt Yol qəzası yanğın Xəsarət alanlar

    Son xəbərlər

    00:29

    Ronaldu 950 qol vuran ilk futbolçu olub

    Futbol
    00:11

    Tramp: Sabitləşdirici qüvvələr tezliklə Qəzza zolağında yerləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    23:55

    Rubio: ABŞ Çinlə razılaşmaq üçün Tayvanı dəstəkləməkdən imtina etməyəcək

    Digər ölkələr
    23:44
    Foto
    Video

    Sumqayıtda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    23:36

    Azərbaycanın Əməkdar artisti Mais Nuriyev vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    23:30

    Ukraynanın Lvov şəhəri böyük qəza səbəbindən qismən susuz qalıb

    Digər ölkələr
    23:12

    PSJ müqavilənin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu ilə danışıqlara başlayıb

    Futbol
    22:56

    Tramp Putinlə yalnız sülh razılaşmasına əmin olduğu halda görüşəcək

    Digər ölkələr
    22:52

    AFCİ rəhbəri: Narkotik kartelləri qaçaqmalçılıq metodlarını dəyişib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti