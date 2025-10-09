İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Sumqayıtda çay evində yanğın olub

    Hadisə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 08:39
    Sumqayıtda çay evində yanğın olub

    Sumqayıt şəhərində yanğın hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 1-ci məhəlləsində yerləşən, 2000-ci il təvəllüdlü Cəbiyev Abdulla Valid oğluna məxsus çay evində qeydə alınıb.

    Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

    Sumqayıt yanğın

