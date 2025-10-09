Sumqayıtda çay evində yanğın olub
Hadisə
- 09 oktyabr, 2025
- 08:39
Sumqayıt şəhərində yanğın hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 1-ci məhəlləsində yerləşən, 2000-ci il təvəllüdlü Cəbiyev Abdulla Valid oğluna məxsus çay evində qeydə alınıb.
Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.
Son xəbərlər
09:54
Foto
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və ACTRAV arasında Bəyannamə imzalayıbBiznes
09:54
Harri Keyn İngiltərə millisinin bugünkü matçında iştirak etməyəcəkFutbol
09:50
Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsini müzakirə edibRegion
09:48
Foto
Bakıda fintex forumu keçirilirMaliyyə
09:42
İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıbDaxili siyasət
09:41
"Azexport" Gürcüstanda satış üçün daha bir məhsula Sərbəst Satış Sertifikatı veribBiznes
09:40
İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində beynəlxalq konfrans keçirilirDigər
09:39
Bakı metrosunda qatarların hərəkəti ləngiyibİnfrastruktur
09:36