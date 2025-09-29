Sumqayıtda 41 yaşlı qadın hamamda yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 29 sentyabr, 2025
- 09:16
Sumqayıtda 41 yaşlı qadın hamamda yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yerləşən yataqxanada yaşayan 1984-cü il təvəllədlü Yeganə Əvəz qızı Qasımova ümumi hamam otağında yıxılıb.
Baş nahiyəsindən xəsarət alan Y.Qasımova ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
