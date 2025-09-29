İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Sumqayıtda 41 yaşlı qadın hamamda yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 29 sentyabr, 2025
    • 09:16
    Sumqayıtda 41 yaşlı qadın hamamda yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yerləşən yataqxanada yaşayan 1984-cü il təvəllədlü Yeganə Əvəz qızı Qasımova ümumi hamam otağında yıxılıb.

    Baş nahiyəsindən xəsarət alan Y.Qasımova ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

