İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Coratda 36 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 05 fevral, 2026
    • 17:24
    Coratda 36 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Sumqayıt şəhəri, Corat qəsəbəsində 36 yaşlı kişi dəm qazından boğulub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Corat qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Qəsəbə sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Vahabov Əbülfəz Bayraməli oğlu yaşadığı fərdi evdə dəm qazından boğularaq ölüb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıt dəm qazı Corat qəsəbəsi

    Son xəbərlər

    17:35

    Zelenski: Polşa ilə dron və digər silahların birgə istehsalına hazırlaşırıq

    Digər ölkələr
    17:32

    Prezidentin sosial media səhifələrində BƏƏ-yə işgüzar səfərindən video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    17:31

    Zelenski: İşğal olunmuş ərazilərimizin Rusiyaya aid olduğunu iddia etmək cəhdləri mənasızdır

    Digər ölkələr
    17:31

    Kobaxidze: Gürcüstanda investisiya və iqtisadi fəaliyyət üçün bütün zəruri şərait yaradılıb

    Region
    17:31
    Foto

    Arxitektura Komitəsi və ADA Universiteti Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    İnfrastruktur
    17:31

    ABŞ və Rusiya yüksək səviyyəli hərbi dialoqun bərpa edilməsi ilə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    17:28

    Ayxan Abbasov: "Qarabağ" Azərbaycan Kubokunun favoritidir"

    Futbol
    17:26
    Foto

    "LEGIS" Beynəlxalq Hüquq Forumu başa çatıb

    Daxili siyasət
    17:24

    Coratda 36 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti