Şirvanda quşçuluq təsərrüfatına məxsus tikili yanıb
Hadisə
- 13 yanvar, 2026
- 22:59
Şirvan şəhərində quşçuluq təsərrüfatına məxsus tikili yanıb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Çılpaqlı qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, qəsəbə sakininə məxsus tikilidə naməlum səbəbdən anidən yanğın başlayıb.
Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şirvan Yanğından Mühafizə Hissəsinə məxsus yanğınsöndürən və canlı qüvvə çəlb edilib. Yanğının qısa zamanda söndürülərək ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısı alınıb.
Məlumata görə, yanğın söndürülən zaman tikilidə quş olmayıb.
Son xəbərlər
23:28
KİV: Uitkoff ilə Pəhləvinin gizli görüşü keçirilibDigər ölkələr
23:16
ABŞ və Ermənistan TRIPP-in reallaşması ilə bağlı birgə bəyannamə qəbul ediblər - YENİLƏNİBDigər
23:07
Abbas Əraqçi və Fransanın XİN rəhbəri İrandakı vəziyyəti müzakirə ediblərRegion
22:59
Şirvanda quşçuluq təsərrüfatına məxsus tikili yanıbHadisə
22:55
Dünya Bankı: Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinin nəticəsi regionun iqtisadi perspektivləri üçün vacibdirİqtisadiyyat
22:52
"Quba"nın baş məşqçisi: "Sevdindirici haldır ki, "Naxçıvan"a qalib gəldik"Komanda
22:51
Tramp amerikalıları və müttəfiqlərini İranı tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
22:49
HRANA: İranda etirazlar zamanı ən azı 550 nəfər saxlanılıbRegion
22:40