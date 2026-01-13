Şirvanda quşçuluq təsərrüfatına məxsus tikili yanıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Hadisə
    • 13 yanvar, 2026
    • 22:59
    Şirvan şəhərində quşçuluq təsərrüfatına məxsus tikili yanıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Çılpaqlı qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, qəsəbə sakininə məxsus tikilidə naməlum səbəbdən anidən yanğın başlayıb.

    Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şirvan Yanğından Mühafizə Hissəsinə məxsus yanğınsöndürən və canlı qüvvə çəlb edilib. Yanğının qısa zamanda söndürülərək ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısı alınıb.

    Məlumata görə, yanğın söndürülən zaman tikilidə quş olmayıb.

