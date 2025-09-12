Sərdar Fərəcov palataya köçürülüb
Hadisə
- 12 sentyabr, 2025
- 17:55
Xalq artisti Sərdar Fərəcov Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının Kardiologiya şöbəsinə köçürülüb, hazırda müalicəsi palata şəraitində davam etdirilir.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.
Qeyd edək ki, kəskin miokard infarktı, mədə-bağırsaq qanaması və kəskin ürək çatışmazlığı diaqnozları təyin olunan xalq artistinin vəziyyəti hazırda orta ağır qiymətləndirilir.
