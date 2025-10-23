Şəmkirdə maskalanmış şəxs ev sahibinə xəsarət yetirərək pulunu ələ keçirib
Hadisə
- 23 oktyabr, 2025
- 11:23
Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsində yerləşən evlərdən birinə maskalanmış formada daxil olan naməlum şəxs ev sahibinə küt alətlə xəsarət yetirərək pulunu ələ keçirib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşları cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qəsəbə sakini, 44 yaşlı Akif Məmmədovu müəyyən edərək saxlayıblar.
Faktla bağlı Şəmkir Rayon Polis Şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.
