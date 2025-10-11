Salyanda avtomobil 22 yaşlı gənci vuraraq öldürüb
Hadisə
- 11 oktyabr, 2025
- 00:03
Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Qızılağac kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini, 2003-cü il təvəllüdlü Kərimov Malik Şamil oğlu yolu keçən zaman avtomobil onu vurub. M.Kərimov aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
