Salyanda 41 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 24 yanvar, 2026
- 19:38
Salyan rayon sakini dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Pambıqkənd kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Paşayev Ramin Vaqif oğlu hamamda olarkən dəm qazından boğulub.
Faktıa bağlı araşdırma aparılır.
