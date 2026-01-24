İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Salyanda 41 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 24 yanvar, 2026
    • 19:38
    Salyanda 41 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Salyan rayon sakini dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Pambıqkənd kəndində qeydə alınıb.

    Kənd sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Paşayev Ramin Vaqif oğlu hamamda olarkən dəm qazından boğulub.

    Faktıa bağlı araşdırma aparılır.

    dəm qazı Salyan

    Son xəbərlər

    20:11
    Foto

    Naxçıvanda sərbəst güləş birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    19:56

    ABŞ Prezidenti: Narkokartellərə istənilən yerdə zərbə endirilə bilər

    Digər ölkələr
    19:38

    Salyanda 41 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    19:33

    Tramp: ABŞ Venesuelada gizli silah tətbiq edib

    Digər ölkələr
    19:13

    Giorgi Volski: ABŞ vitse-prezidentinin Cənubi Qafqaza səfəri Vaşinqtonun regionda dəstəklədiyi layihələrlə bağlıdır

    Region
    19:01

    Elvin Cəfərquliyev: "UEFA Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandasına düşdüyüm üçün qürur duyuram"

    Futbol
    19:00

    ABŞ ələ keçirilmiş tankerlərdən Venesuela neftini müsadirə edib

    Digər ölkələr
    18:50

    Zelenski: Əbu-Dabidəki danışıqlar konstruktiv olub

    Digər ölkələr
    18:33

    Tramp Çinlə əməkdaşlığa görə Kanadanı hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti