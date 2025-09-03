Sabirabadda ot bağlamaları yığılmış yardimçı tikili yanır
Hadisə
- 03 sentyabr, 2025
- 16:33
Sabirabad rayonunda ot bağlamaları yığılmış yardimçı tikili yanır.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Məmişlər kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini Tağıyev Nəriman Əliağa oğluna məxsus yardımçı tikili anidən alovlanıb. Xeyli sayda ot bağlaması olan tikilidə alovun əhatə dairəsi daha da genişlənib.
Hadisə yerinə FHN-nin Sabirabad Yanğından Mühafizə Hissəsinə məxsus yanğınsöndürən maşın və canlı qüvvə cəlb edilib.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
