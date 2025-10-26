Sabirabadda dörd avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 26 oktyabr, 2025
- 22:45
Sabirabad şəhərində zəncirvari yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, dörd minik avtomobilin iştirakı ilə baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı Sabirabad rayon sakinləri, 1996-cı il təvəllüdlü Zeynallı Aqşin Nirvar oğlu, 1994-cü il təvəllüdlü Yedigarova Şəlalə Sade qızı və 1994-cü il təvəllüdlü Xəlilli Aqşin İsrail oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.
Yaralılar Sabirabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
