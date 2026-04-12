    Qubanın Qonaqkəndində torpaq sürüşməsi olub, rayonla kəndləri birləşdirən yol sıradan çıxıb

    Hadisə
    • 12 aprel, 2026
    • 11:09
    Qubanın Qonaqkəndində torpaq sürüşməsi olub, rayonla kəndləri birləşdirən yol sıradan çıxıb

    Quba rayonunun Qonaqkənd kəndi istiqamətində baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində rayon mərkəzi ilə bir neçə kəndi birləşdirən avtomobil yolu sıradan çıxıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

    Qeyd olunur ki, hazırda aidiyyəti qurumlar tərəfindən alternativ yolun tikintisi istiqamətində tədbirlər görülür.

    Bununla əlaqədar aprelin 11-də Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin müraciəti əsasında 3 ton ərzaq və gündəlik tələbat malları Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mülki müdafiə qoşunlarının xüsusi təyinatlı avtomobilinə yüklənilərək Qonaqkənd kəndinə göndərilib.

    Çətin keçidli və mürəkkəb relyefli ərazilərdən keçilərək mallar təyinat ünvanına çatdırılıb.

    Quba Torpaq sürüşməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)

