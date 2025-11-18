İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Qubada qəzadan xilas olmaq istəyən motoblok sürücüsü digər avtomobilin altında qalaraq ölüb

    Hadisə
    • 18 noyabr, 2025
    • 20:30
    Qubada qəzadan xilas olmaq istəyən motoblok sürücüsü digər avtomobilin altında qalaraq ölüb

    Qubada ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun rayonun Barlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, 31 yaşlı Abbasov Elnur Mehdi oğlu motoblok ilə hərəkətdə olan zaman idarəetməni itirib və "VAZ-2107" markalı minik avtomobilinə çırpılıb.

    E.Abbasov özünü xilas etmək məqsədilə asfalt örtüyünə tullanıb, lakin H.Osmanovun idatə etdiyi "Ford Transit" markalı avtomobilin altında qalaraq ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Quba Yol qəzası motoblok

    Son xəbərlər

    20:56

    Ərdoğan Zelenski ilə danışıqlar aparacaq

    Region
    20:52

    "Kəpəz" Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısını transfer edib

    Futbol
    20:45

    Belemdə Xəzərlə bağlı Birgə Bəyannamə qəbul olunub

    Ekologiya
    20:30

    Qubada qəzadan xilas olmaq istəyən motoblok sürücüsü digər avtomobilin altında qalaraq ölüb

    Hadisə
    20:29

    Samir Nuriyev: Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Xocavənd şəhərlərinin Baş planları işlənilmə mərhələsindədir

    Qarabağ
    20:24
    Foto

    Zəngilanda Əlaqələndirmə Qərargahının 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclas keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    20:17
    Foto

    Zəngəzur dəhlizi üzrə görülən işlər və Ağbənd-Kəlalə körpüsünün inşası prosesi ilə tanışlıq olub

    Daxili siyasət
    20:11

    Kriştianu Ronaldu Donald Trampla görüşəcək

    Futbol
    20:09
    Foto

    TÜRKPA və ATƏT PA baş katibləri regional sülh məsələlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti