Qubada kanalizasiya borusunun tutulması nəticəsində 10-a yaxın evi su basıb
Hadisə
- 27 mart, 2026
- 17:16
Quba rayonunun Zərdabi qəsəbəsində kanalizasiya borusunun tutulması nəticəsində 10-a yaxın evi su basıb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Quba və Qusar rayonlarının çirkab sularının axıdılması üçün nəzərdə tutulan mərkəzi kanalizasiya xəttinin qarşısının tutulması nəticəsində çirkab suları Quba-Xaçmaz yolunun kənarı boyunca yayılıb.
Eyni zamanda 10-a yaxın evin həyətinə çirkab su dolub.
