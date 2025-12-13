Qubada atasının 7 min dollardan çox pulunu oğurlayan şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 13 dekabr, 2025
- 12:49
Qubada polis atasının 7 min 300 dollar pulunu oğurlayan şəxsi saxlayıb.
"Report"un məlumatına görə, aparılan araşdırma zamanı vəsaiti götürən şəxsin ailənin yeniyetmə üzvü olduğu müəyyən edilib.
O, ifadəsində pulları oğurladığını və xərclədiyini etiraf edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
