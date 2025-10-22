İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    "QHT işi" üzrə təqsirləndirilən Hafiz Həsənovun məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 17:17
    QHT işi üzrə təqsirləndirilən Hafiz Həsənovun məhkəməsi başlayıb

    "QHT işi" üzrə təqsirləndirilən "Hüquq və İnkişaf" İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Eldar İsmayılovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

    Təqsirləndirilən Hafiz Həsənov ona qarşı irəli sürülən ittihamla razılaşmayıb və işə xitam verilməsi ilə bağlı vəsatət verib.

    Məhkəmə vəsatəti təmin etməyib.

    Cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı noyabrın 5-nə təyin olunub.

    Qeyd edək ki, Hafiz Həsənov Cinayət Məcəlləsinin 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş xeyli miqdarda əmlakı leqallaşdırma), 308.2-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, ağır nəticələrə səbəb olduqda) və 313-cü (vəzifə saxtakarlığı) maddələri ilə ittiham edilir.

    Məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib.

    QHT işi Məhkəmə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Son xəbərlər

    17:32

    Dünyanın ən yaxşı futbol akademiyalarının siyahısı açıqlanıb

    Futbol
    17:25

    Beynəlxalq səyyahlar Laçında qalereyanı ziyarət ediblər

    Qarabağ
    17:20

    Ermənistanda bəzi dini məbədlər dövlətin balansına keçə bilər

    Region
    17:18

    Kobaxidze: Orta Dəhliz Şərqlə Qərbi birləşdirən etibarlı və strateji marşrutdur

    Region
    17:17

    "QHT işi" üzrə təqsirləndirilən Hafiz Həsənovun məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    17:14

    Gələn həftə Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək

    Xarici siyasət
    17:12

    Yalçın Rəfiyev UNESCO-nun iqlim konfransında iştirak edib - YENİLƏNİB

    COP29
    17:09

    "Liverpul" qanalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:08

    Avropa Parlamenti: Rusiyaya qarşı sanksiyalar Serbiyanın Aİ-yə üzvlüyü üçün şərtdir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti