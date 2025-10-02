İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Qəbələdə 5 otaqlı ev yanıb

    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2025
    • 13:20
    Qəbələdə 5 otaqlı ev yanıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Aydınqışlaq kəndində ümumi sahəsi 120 m² olan birmərtəbəli, 5 otaqlı evin yanar konstruksiyaları yanıb. Bitişik talvar və yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

