    Binəqədidə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    • 17 fevral, 2026
    • 10:34
    Binəqədidə qanunsuz tikili sökülüb

    Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən Binəqədi-Xırdalan avtomobil yolunun rayonun Biləcəri qəsəbəsindən keçən hissəsinə yaxın ərazidə qanunsuz tikinti işlərinin aparılması aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

    FHN-nin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikili sökülüb.

