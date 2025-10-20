İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Qala qəsəbəsində bir nəfər süni göldə batıb

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 16:04
    Qala qəsəbəsində bir nəfər süni göldə batıb

    Bakı şəhəri Qala qəsəbəsində süni göldən bir nəfərin meyitinin çıxarılmasına köməklik göstərilməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət daxil olub.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin müvafiq qüvvələri müraciət üzrə cəlb olunublar.

    Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində meyit sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

