    Ötən il ekspertlər tərəfindən 2 milyondan çox obyekt üzərində tədqiqat aparılıb

    Hadisə
    • 11 fevral, 2026
    • 12:41
    Ötən il ekspertlər tərəfindən 2 milyondan çox obyekt üzərində tədqiqat aparılıb

    Ötən il Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi tərəfindən ekspertlər tərəfindən 2 milyon 216 min 778 obyekt üzərində tədqiqat aparılıb.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, məhkəmələr və hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən qərar və qərardadlarda qoyulmuş 78 min 808 sual cavablandırılıb.

    ekspert Ədliyyə Nazirliyi hesabat

