Ötən il ekspertlər tərəfindən 2 milyondan çox obyekt üzərində tədqiqat aparılıb
Hadisə
- 11 fevral, 2026
- 12:41
Ötən il Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi tərəfindən ekspertlər tərəfindən 2 milyon 216 min 778 obyekt üzərində tədqiqat aparılıb.
Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, məhkəmələr və hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən qərar və qərardadlarda qoyulmuş 78 min 808 sual cavablandırılıb.
