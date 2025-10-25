Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 25 kq narkotik vasitə aşkarlanıb
Hadisə
- 25 oktyabr, 2025
- 16:52
Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 25 kq narkotik vasitə aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ümumi çəkisi 25,3 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
