Ötən gün ölkədə 8 avtomat, 2 pulemyot və digər silah-sursatlar aşkarlanıb
Hadisə
- 27 mart, 2026
- 10:44
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları martın 26-da Bakı və ayrı-ayrı rayonlarda 8 avtomat silahı, 2 pulemyot, 1 tapança, 6 qumbara, 6 alışdırıcı, 15 tüfəng, 29 patron darağı və 1813 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Həmçinin qeyd olunub ki, qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.
