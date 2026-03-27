İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ötən gün ölkədə 8 avtomat, 2 pulemyot və digər silah-sursatlar aşkarlanıb

    Hadisə
    • 27 mart, 2026
    • 10:44
    Ötən gün ölkədə 8 avtomat, 2 pulemyot və digər silah-sursatlar aşkarlanıb

    Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları martın 26-da Bakı və ayrı-ayrı rayonlarda 8 avtomat silahı, 2 pulemyot, 1 tapança, 6 qumbara, 6 alışdırıcı, 15 tüfəng, 29 patron darağı və 1813 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Həmçinin qeyd olunub ki, qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

    Son xəbərlər

    Foto

    Daxili siyasət
    Komanda
    Futbol
    Xarici siyasət
    Hadisə
    Digər
    Xarici siyasət
    Sənaye
    Foto

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti