Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Баку и регионах изъяты оружие и боеприпасы

    Происшествия
    • 27 марта, 2026
    • 12:00
    В Баку и регионах изъяты оружие и боеприпасы

    Сотрудники Министерства внутренних дел 26 марта в Баку и различных районах обнаружили и изъяли 8 автоматов, 2 пулемета, 1 пистолет, 6 гранат, 6 запалов, 15 ружей, 29 магазинов для патронов и 1813 патронов различного калибра.

    Об этом Report сообщили из Министерства внутренних дел (МВД).

    Отмечено также, что продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящихся огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Ötən gün ölkədə 8 avtomat, 2 pulemyot və digər silah-sursatlar aşkarlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:39

    Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски отклонил возможность перехода в MLS

    Футбол
    12:37

    Кувейтский порт "Мубарак аль-Кабир" подвергся атаке БПЛА и ракет

    Другие страны
    12:35
    Фото

    Россия отправила очередную партию гумпомощи Ирану через Азербайджан — ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    12:23

    Международные путешественники посетили Зангилан

    Карабах
    12:23

    Бочорошвили: Грузия готова возобновить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    12:08

    По итогам заседания ЕАЭС подписаны 12 документов

    В регионе
    12:07

    Григорян: Ереван считает транзит через Азербайджан ключом к росту торговли

    В регионе
    12:03
    Фото

    Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане и выразил соболезнования

    Внешняя политика
    12:02

    ВБ готовит масштабное реагирование на экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке

    Финансы
    Лента новостей