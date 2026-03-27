В Баку и регионах изъяты оружие и боеприпасы
Происшествия
- 27 марта, 2026
- 12:00
Сотрудники Министерства внутренних дел 26 марта в Баку и различных районах обнаружили и изъяли 8 автоматов, 2 пулемета, 1 пистолет, 6 гранат, 6 запалов, 15 ружей, 29 магазинов для патронов и 1813 патронов различного калибра.
Об этом Report сообщили из Министерства внутренних дел (МВД).
Отмечено также, что продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящихся огнестрельного оружия и боеприпасов.
Последние новости
