Ötən gün itkin düşən altı nəfər tapılıb
Hadisə
- 29 noyabr, 2025
- 18:58
Noyabrın 28-də ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 6 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili işlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
