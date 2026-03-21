İtkin düşən 9 nəfər ötən gün tapılıb
Hadisə
- 21 mart, 2026
- 12:56
İtkin düşən 9 nəfər ötən gün tapılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, martın 20-də polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 9 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Son xəbərlər
