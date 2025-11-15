Ötən gün 22,4 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb
Hadisə
- 15 noyabr, 2025
- 10:29
Ötən gün 22,4 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə noyabrın 14-də ümumi çəkisi 22,4 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
Son xəbərlər
11:29
Cənubi Koreyada logistika anbarı yanırDigər ölkələr
11:27
Foto
Azərbaycan Aİ ilə qlobal rəqəmsal bağlantının gücləndirilməsini müzakirə edibİKT
11:21
İlham Əliyev: Fələstinə lazımi humanitar yardım göstərməyə davam edəcəyikXarici siyasət
11:20
Azərbaycanın millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci matçını keçirəcəkFutbol
11:18
Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 8 %-ə yaxın artıbSənaye
11:16
Bakıda qayıdış hüququna həsr edilən beynəlxalq elmi konfrans keçirilirXarici siyasət
11:13
Azərbaycan XİN Fələstini təbrik edibXarici siyasət
11:12
Zahid Cəfərov: Qərbi azərbaycanlılara qarşı törədilmiş hadisə soyqırımı adlandırılmalıdırXarici siyasət
11:11