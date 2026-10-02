İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Ötən ay dövlət sərhədini pozan 16 əcnəbi saxlanılıb

    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 12:33
    Ötən ay dövlət sərhədini pozan 16 əcnəbi saxlanılıb

    Ötən ay dövlət sərhədini pozan 20 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onların 6-sı Pakistan, 4-ü Azərbaycan, 4-ü İran, 2-si Şri-Lanka, 1-i Əfqanıstan, 1-i Belarus, 1-i Gürcüstan və 1-i Türkiyə vətəndaşı оlub.

    Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) Əcnəbi şəxslər saxlanılıb
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