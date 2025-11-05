İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ordubadda çörək sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    • 05 noyabr, 2025
    • 14:31
    Ordubadda çörək sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Ordubadda işində nöqsanlar aşkar edilən çörək sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən Ordubad şəhərində fəaliyyət göstərən çörək emalı müəssisəsində aparılan planlı yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar müəyyən olunub.

    Yoxlama zamanı müəssisədə sanitar-gigiyenik qaydalara əməl olunmadığı, avadanlıqların təmiz saxlanılmadığı, qapı və pəncərələrdə qoruyucu torlardan istifadə edilmədiyi, dezinfeksiya işlərinin aparılmadığı və obyektin təmirə ehtiyacı olduğu aşkar edilib.

    Aşkarlanmış nöqsanların aradan qaldırılması məqsədilə sahibkara müvafiq göstərişlər verilib, inzibati protokol tərtib olunub və çatışmazlıqlar aradan qaldırılanadək müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.

    Ordubad çörək sexi nöqsan

    Son xəbərlər

    14:48

    İrəvan metrosunda elektrik enerjisi təchizatında problem yaranıb

    Region
    14:38

    Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

    Maliyyə
    14:37

    NTT rəsmisi: "Azərbaycan enerji və süni intellektdə tarazlıq yarada biləcək"

    İKT
    14:37

    Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 2 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:36

    "Arsenal" komandası rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    14:31
    Foto

    Ordubadda çörək sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    14:11

    Baş katib: "İƏT ölkələri üçün Vahid Enerji Strategiyası hazırlanır"

    Energetika
    14:09
    Foto

    Azərbaycanlı jurnalistlər Xivədəki muzey-qoruqda olublar

    Media
    14:08
    Foto

    Bolnisidə Xalq rəssamı Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti