Oğuzda qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi açılıb, saxlanılan var
Hadisə
- 05 sentyabr, 2025
- 18:41
Oğuz rayonunun Calut kəndində vələs və fıstıq növündən olan 12 ağacın kəsilməsi ilə bağlı istintaq araşdırmaları aparılır.
Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlərlə ağacları kəsməkdə şübhəli bilinən 1986-cı il təvəllüdlü Zamir Həsənov saxlanılıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.
