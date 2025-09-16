İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Hadisə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 13:21
    Nəsimi rayonunda yük avtomobilindən 3200 manatlıq istehlak malları oğurlanıb

    Nəsimi rayonunda şirkətlərdən birinə məxsus olan yük avtomobilindən oğurluq olub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, zərərçəkən şəxs polisə müraciət edərək nəqliyyat vasitəsindən 3200 manat dəyərində müxtəlif markalı istehlak mallarının oğurlandığını bildirib.

    Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı M.Səfərov müəyyən edilərək saxlanılıb. 

