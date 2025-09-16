Житель Баку задержан по подозрению в краже товаров на 3200 манатов

В Насиминском районе Баку из грузового автомобиля похищены потребительские товары на сумму 3200 манатов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, владелец транспортного средства обратился в полицию с заявлением о краже.

В результате оперативных мероприятий был установлен и задержан 29-летний М.Сафаров, подозреваемый в совершении преступления.

Расследование по факту продолжается.