    Житель Баку задержан по подозрению в краже товаров на 3200 манатов

    Происшествия
    • 16 сентября, 2025
    • 13:52
    Житель Баку задержан по подозрению в краже товаров на 3200 манатов

    В Насиминском районе Баку из грузового автомобиля похищены потребительские товары на сумму 3200 манатов.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, владелец транспортного средства обратился в полицию с заявлением о краже.

    В результате оперативных мероприятий был установлен и задержан 29-летний М.Сафаров, подозреваемый в совершении преступления.

    Расследование по факту продолжается. 

    Nəsimi rayonunda yük avtomobilindən 3200 manatlıq istehlak malları oğurlanıb

