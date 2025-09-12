Naxçıvanın bəzi əraziləri subasmaya məruz qalıb

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Hadisə
    • 12 sentyabr, 2025
    • 10:42
    Naxçıvan şəhərində bəzi ərazilər subasmaya məruz qalıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə intensiv yağışlar səbəbindən Naxçıvan şəhərində bəzi ərazilərin subasmaya məruz qalması barədə məlumatlar daxil olub.

    Muxtar respublika FHN-in müvafiq qüvvələri çağırış ünvanlarına cəlb edilib. 

    Görülmüş işlər nəticəsində Naxçıvan şəhərində su basmış ümumilikdə 19 ünvanda suyun çəkilərək kənarlaşdırılması təmin edilib, zəruri təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib.

    Проливные дожди в Нахчыване вызвали ряд последствий

