İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Naxçıvanda evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:52
    Naxçıvanda evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Babək rayonunda evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Babək Rayon Polis İdarəsinə rayon ərazisində yerləşən yaşayış evlərinin birindən pul oğurlanması barədə məlumat daxil olub.

    Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 24 yaşlı Göyərçin Sadiqova qısa müddətdə müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Araşdırmalarla G.Sadiqovanın qanunsuz yolla evə daxil olaraq oradan 1500 manat pul, 700 ABŞ dolları oğurladığı məlum olub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Naxçıvan oğurluq Hadisə Babək rayonu

    Son xəbərlər

    17:10

    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    17:09

    KTMT-nin döyüş potensialının artırılması planlaşdırılır

    Region
    17:02

    Sabah Azərbaycanın Omandakı səfirliyinin inzibati binasının rəsmi açılışı olacaq

    Xarici siyasət
    17:01

    Azərbaycan və Özbəkistan sərhədlərin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    16:59

    Ərdoğan: "Altay"la birlikdə tank texnologiyasında yeni dövrün qapısını açmışıq

    Region
    16:56

    Sabah Qaraçuxur qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    16:55

    Ədliyyə naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:55

    Minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Naxçıvanda evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti