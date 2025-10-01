Naxçıvanda dörd avtomobil toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 01 oktyabr, 2025
- 19:09
Naxçıvanda 4 avtomobilin iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan şəhərinin Cəlil Məmmədquluzadə küçəsində qeydə alınıb.
Qəza zamanı iki "VAZ-2107", "Raf" və "NAZ-Lifan" markalı avtomobillər toqquşub.
Nəticədə 4 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.
