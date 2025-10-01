İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Naxçıvanda dörd avtomobil toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 19:09
    Naxçıvanda 4 avtomobilin iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan şəhərinin Cəlil Məmmədquluzadə küçəsində qeydə alınıb.

    Qəza zamanı iki "VAZ-2107", "Raf" və "NAZ-Lifan" markalı avtomobillər toqquşub.

    Nəticədə 4 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Naxçıvan Yol qəzası

