    Hadisə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:34
    Lənkəranda bir neçə gün əvvəl əməliyyat olunan xəstə ölüb

    Lənkəran rayonunda bir neçə gün əvvəl əməliyyat olunan xəstə ölüb.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, Lənkəran şəhər sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Şiyavuş Fərəculla oğlu Rzayev oktyabrın 28-də yırtıq diaqnozu ilə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına qəbul olunub və əməliyyat edilib.

    Ailə üzvlərinin sözlərinə görə, əməliyyatdan sonra S.Rzayev özünü pis hiss edib. Onun bağırsağının deşildiyi və bu səbəbdən orqanizmdə zəhərlənmə baş verdiyi bildirilib. Pasiyent təkrar əməliyyat edilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Meyit daxili və xarici müayinə üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Potoloji Anatomiya birliyinin Lənkəran rayonlararası zona mərkəzinə təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Lənkəran xəstə əməliyyat

