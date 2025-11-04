Lənkəranda bir neçə gün əvvəl əməliyyat olunan xəstə ölüb
Hadisə
- 04 noyabr, 2025
- 11:34
Lənkəran rayonunda bir neçə gün əvvəl əməliyyat olunan xəstə ölüb.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, Lənkəran şəhər sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Şiyavuş Fərəculla oğlu Rzayev oktyabrın 28-də yırtıq diaqnozu ilə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına qəbul olunub və əməliyyat edilib.
Ailə üzvlərinin sözlərinə görə, əməliyyatdan sonra S.Rzayev özünü pis hiss edib. Onun bağırsağının deşildiyi və bu səbəbdən orqanizmdə zəhərlənmə baş verdiyi bildirilib. Pasiyent təkrar əməliyyat edilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Meyit daxili və xarici müayinə üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Potoloji Anatomiya birliyinin Lənkəran rayonlararası zona mərkəzinə təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
12:34
Sahil Babayev: "Qeyri-neft-qaz daxilolmalarının cari xərclərin 88 %-ni qarşılaması gözlənilir"Maliyyə
12:31
Foto
Cəlilabadda avtomobil atı vuraraq öldürübHadisə
12:29
Pakistan Hindistan tərəfindən dəstəklənən terrorçulara qarşı əməliyyat aparırDigər ölkələr
12:25
Foto
MEDİA-da Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hazırkı səviyyəsi müzakirə olunubMedia
12:25
Azərbaycanda sənaye zonaları üzrə 170-dan çox sahibkara rezident statusu verilibBiznes
12:25
İqtisadiyyat naziri: "Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur"Maliyyə
12:24
Foto
Bakıda TDT Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
12:24
20 il əvvəl banda yaradaraq quldurluq, qətl və digər cinayətlərdə ittiham olunan şəxsə hökm oxunubHadisə
12:22