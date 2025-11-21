İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    • 21 noyabr, 2025
    • 20:51
    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Kürdəmir rayonunda uşaq bağçasında yanğın olub.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə axşam saatlartında rayonun 4 saylı uşaq bağçası - körpələr evinin ikinci mərtəbəsində qeydə alınıb.

    Ümumi sahəsi 800 kv metr olan 16 otaqdan ibarət korpusun ikinci mərtəbəsində ümumi sahəsi 40 km metr olan otaqda iki dolab, üç çarpayı və döşəmə yanıb. Otağın qalan hissəsi isə yanğından mühafizə olunub.

    Hadisə yerinə FHN-nin yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğın söndürülüb və genişlənməsinin qarşısı alınıb. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.

