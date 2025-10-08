İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Hadisə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 20:40
    Kürdəmirdə idarəetmədən çıxan avtomobil su kanalına düşüb, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Bakı prospektində qeydə alınıb.

    Belə ki, eyni istiqamətdə hərəkətdə olan "Toyota" markalı avtomobil əvvəlcə motosikletə çırpılıb, sonra yol kənarındakı su kanalına düşüb.

    Qəza zamanı sürücü və qadın sərnişin, eləcə də motosikletin sürücüsü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

    Yaralılar təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb.

    Hazırda fakt araşdırılır.

