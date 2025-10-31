İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:54
    Kiberpolis onlayn yolla zərərli kompüter proqramları satan xakeri ifşa edib

    Kiberpolis onlayn yolla zərərli kompüter proqramları satan şəxsi ifşa edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

    Belə ki, DİN Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinin keçirdiyi əməliyyat zamanı "Dnv-rat.info" domeni adı altında fəaliyyət göstərən saytda naməlum şəxsin kompüter sistemlərinə zərərli kibermüdaxilə proqramlarının satışının həyata keçirildiyi müəyyənləşib. Saytın Sumqayıt şəhər sakini Fərid Cəfərli tərəfindən yaradılaraq idarə edildiyi müəyyən olunub və o, saxlanılaraq Baş İdarəyə gətirilib.

    Araşdırma zamanı F.Cəfərlinin həmin saytda kompüter avadanlıqları ilə yanaşı, mobil telefon zənglərinin şaxtalaşdırılması, istənilən nömrədən hədəf nömrəyə zənglərin edilməsi, birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş təhlükəsizlik şifrəsinin (OTP) qarşı tərəfə göndərilməsi funksiyalarına malik və kibercinayətlərin törədilməsində istifadə olunan digər zərərli proqramların satışını da həyata keçirdiyi müəyyən edilib.

    Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs həmin proqramların satışını kriptovalyuta qarşılığında həyata keçirib. O, proqramları almaq istəyən şəxslərdən bunun müqabilində müxtəlif məbləğlərdə USDT kriptovalyutasını istifadəsində olan virtual hesaba köçürülməsini tələb edib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

    Kiberpolis DİN Xaker

