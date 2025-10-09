İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Hadisə
    09 oktyabr, 2025
    • 12:07
    Kəmaləddin Heydərov Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək
    Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov oktyabrın 11-də Salyan şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin Muğan Regional Mərkəzinin binasında saat 10:00-dan başlayacaq görüşdə Salyan və Neftçala rayonları sakinlərinin qəbulu keçiriləcək.

    Qəbula gələn vətəndaşların qeydiyyatı 10 oktyabr 2025-ci il tarixdə nazirliyin Muğan Regional Mərkəzinin binasında saat 09:00-da başlayacaq.

    Qəbulda yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid müraciətlərə baxılacaq.

    FHN Qəbul Kəmaləddin Heydərov

