Kəmaləddin Heydərov Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək
Hadisə
- 09 oktyabr, 2025
- 12:07
Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov oktyabrın 11-də Salyan şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nazirliyin Muğan Regional Mərkəzinin binasında saat 10:00-dan başlayacaq görüşdə Salyan və Neftçala rayonları sakinlərinin qəbulu keçiriləcək.
Qəbula gələn vətəndaşların qeydiyyatı 10 oktyabr 2025-ci il tarixdə nazirliyin Muğan Regional Mərkəzinin binasında saat 09:00-da başlayacaq.
Qəbulda yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid müraciətlərə baxılacaq.
Son xəbərlər
12:57
Nazir müavini: İtkin düşən hər bir şəxsin taleyi bizi maraqlandırırXarici siyasət
12:55
Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilirRegion
12:55
Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdirXarici siyasət
12:54
Gürcüstanlı ağırlıqqaldıranlar antidopinq qaydalarını pozduqlarına görə diskvalifikasiya ediliblərFərdi
12:53
Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcəkRegion
12:51
"Azəriqaz" 9 ayda "ASAN Kommunal" və "ASAN xidmət" mərkəzlərində 270 min vətəndaşa xidmət göstəribEnergetika
12:50
Foto
AQTA bu il 14 keytrinq xidməti müəssisəsində yoxlama keçirib, ciddi nöqsanlar aşkarlanıbSağlamlıq
12:50
Moldova səfiri: "Azərbaycanla əməkdaşlıq kibertəhlükəsizliyi də əhatə edir"İKT
12:38