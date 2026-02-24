İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan Belçikadan kakao tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    • 24 fevral, 2026
    • 14:04
    Ötən il Azərbaycan 7,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 924,5 ton kakao tozu idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 5 % çox, kəmiyyət olaraq – 27 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Türkiyədən 3,89 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 6 % az) 455 ton (-30 %), Almaniyadan 1,25 milyon ABŞ dolları dəyərində (+3,3 dəfə) 147 ton (+2,7 dəfə), Niderlanddan 572 min ABŞ dolları dəyərində (-30 %) 54 ton (-70 %), Malayziyadan 479 min ABŞ dolları dəyərində (+2,7 dəfə) 100 ton (+2,6 dəfə), Qanadan 268 min ABŞ dolları dəyərində (+5 dəfə) 20,5 ton (+54 %) məhsul alıb.

    Azərbaycan 3 il 4 aylıq fasilənin ardından Belçikadan tədarükü (29 min ABŞ dolları dəyərində 2,7 ton) bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 1 271 ton kakao tozunun 51 %-i Türkiyənin payına düşüb.

