    Kamran Əliyev Sabunçu rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək

    Hadisə
    • 05 mart, 2026
    • 11:01
    Kamran Əliyev Sabunçu rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək
    Kamran Əliyev

    Baş prokuror Kamran Əliyev paytaxtın Sabunçu rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Baş prokuror Kamran Əliyev martın 11-də saat 10:00-da Sabunçu rayon prokurorluğunun inzibati binasında rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının icraatında olan cinayət işləri və materiallar üzrə, o cümlədən prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinə aid məsələlərlə bağlı konkret müraciət və ya şikayəti olan Sabunçu rayon sakinlərinin qəbulunu keçirəcək.

    Baş prokuror Kamran Əliyev Sabunçu rayonu Vətəndaş qəbulu

