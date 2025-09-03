İsmayıllıda 61 yaşlı kişi dilindən arı sancması nəticəsində ölüb
Hadisə
- 03 sentyabr, 2025
- 10:39
İsmayıllıda 61 yaşlı kişi arı sancması nəticəsində ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə rayonun Mican kəndində baş verib.
Belə ki, kənd sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Murad Hümmətovu yaşadığı evin həyətində dil nahiyəsindən arı sancıb. Nəticədə həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
