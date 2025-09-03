    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    İsmayıllıda 61 yaşlı kişi dilindən arı sancması nəticəsində ölüb

    Hadisə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 10:39
    İsmayıllıda 61 yaşlı kişi dilindən arı sancması nəticəsində ölüb

    İsmayıllıda 61 yaşlı kişi arı sancması nəticəsində ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə rayonun Mican kəndində baş verib.

    Belə ki, kənd sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Murad Hümmətovu yaşadığı evin həyətində dil nahiyəsindən arı sancıb. Nəticədə həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    İsmayıllı arı sancması
    В Исмаиллы 61-летний мужчина скончался от укуса пчелы в язык

