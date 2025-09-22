İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    İrandan Azərbaycana 13 kq narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 11:54
    İrandan Azərbaycana 13 kq narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İrandan Azərbaycana narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının "Horadiz" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində İrandan Azərbaycan istiqamətinə dövlət sərhədinin pozulması halının qarşısı alınıb.

    Keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində xidməti ərazidən ümumi çəkisi 13 kiloqram 600 qram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb.

    Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    İran Azərbaycan narkotik DSX

    Son xəbərlər

    12:41

    Rəşad Nəbiyev: "Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin əsas arteriyasına çevrilir"

    İnfrastruktur
    12:41

    Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq müsabiqədə ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edib

    Şou-biznes
    12:35

    Şəmkirdə minik və yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    12:34

    Azərbaycanın beyin mərkəzinin direktor müavini Ermənistanda beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:31

    AYNA: İctimai nəqliyyatda təqaüdçülər və tələbələr üçün güzəştlər tətbiq olunacaq

    İnfrastruktur
    12:30

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Azərbaycanda ölçmə vasitələrini yoxlayanların növbəti attestasiyası olacaq

    Biznes
    12:18
    Foto

    Bakıda Baş prokurorluğun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:18

    Bakıda III Beynəlxalq Statistika Forumu keçiriləcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti