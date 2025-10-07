Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 07 oktyabr, 2025
- 10:21
Göyçayda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayon mərkəzində qeydə alınıb.
Sürücü Ağakərim Ağayev idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən piyada, 41 yaşlı Taleh Əliyevi vurub.
Hadisə nəticəsində xəsarətlər alan piyada xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
