Goranboyda qadın dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 08 mart, 2026
- 19:58
Goranboyda qadın dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Goran qəsəbəsində baş verib. Belə ki, 1995-ci il təvəllüdlü G.Məmmədova yaşadığı evdə dəm qazından boğularaq ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
