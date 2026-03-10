İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Rusiya ordusu Dnepropetrovsk vilayətinə hücum edib: xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 10:55
    Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə hücum edib, nəticədə 10 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dnepropetrovsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəisi Aleksandr Qanja öz Telegram kanalında məlumat verib.

    "Rusiya vilayətin üç rayonuna pilotsuz uçuş aparatları və artilleriya ilə hücum edib. Dneprdə inzibati bina, çoxmərtəbəli evlər və avtomobilə ziyan dəyib. 10 nəfər xəsarət alıb, bir qadın xəstəxanaya yerləşdirilib. Dnepr rayonunun Sursko-Litovskoe icmasında fərdi ev dağıdılıb. Novoaleksandrovskaya icmasında yanğın baş verib", - o yazıb.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Dnepropetrovsk Rusiya Ukrayna
    ВС России атаковали Днепропетровскую область: есть пострадавшие

