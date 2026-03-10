Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    ВС России атаковали Днепропетровскую область: есть пострадавшие

    • 10 марта, 2026
    • 10:37
    ВС России атаковали Днепропетровскую область: есть пострадавшие

    Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали Днепропетровскую область Украины, в результате чего пострадали 10 человек.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

    "Россия атаковала три района области беспилотниками и артиллерией. В Днепре повреждены административное здание, многоэтажные дома и автомобиль. Пострадали 10 человек, из них одна женщина госпитализирована. В Сурско-Литовской громаде Днепровского района разрушен частный дом. В Новоалександровской громаде возник пожар", - написал он.

    10:20

    Ильхам Алиев: Баку и Ереван наладили торговые связи, что свидетельствует о долгосрочности мира

    10:19

    Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии XIII Глобального Бакинского форума

    10:13

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда уделял большое значение вопросам безопасности

    10:10

    Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум имеет очень важное значение

    10:07

    В Баку начал работу XIII Глобальный Бакинский форум

    10:06

    Нефть Brent превысила показатель $98 за баррель

    10:05

    Из Ирана в Азербайджан до сих пор эвакуировано около 2,3 тыс. человек

    10:02

    Таиланд вызвал посла Ирана после инцидента с судном у Ормузского пролива

    09:52
    Гаджиев: Бакинский форум подтверждает роль Азербайджана как дипломатического центра

