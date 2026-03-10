ВС России атаковали Днепропетровскую область: есть пострадавшие

Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали Днепропетровскую область Украины, в результате чего пострадали 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

"Россия атаковала три района области беспилотниками и артиллерией. В Днепре повреждены административное здание, многоэтажные дома и автомобиль. Пострадали 10 человек, из них одна женщина госпитализирована. В Сурско-Литовской громаде Днепровского района разрушен частный дом. В Новоалександровской громаде возник пожар", - написал он.