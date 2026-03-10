ВС России атаковали Днепропетровскую область: есть пострадавшие
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 10:37
Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали Днепропетровскую область Украины, в результате чего пострадали 10 человек.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.
"Россия атаковала три района области беспилотниками и артиллерией. В Днепре повреждены административное здание, многоэтажные дома и автомобиль. Пострадали 10 человек, из них одна женщина госпитализирована. В Сурско-Литовской громаде Днепровского района разрушен частный дом. В Новоалександровской громаде возник пожар", - написал он.
