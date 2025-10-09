Goranboyda minik avtomobili aşıb, altı nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 09 oktyabr, 2025
- 20:36
Goranboyda minik avtomobili aşıb, xəsarət alanlar var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Rəhimli kəndində qeydə alınıb.
"Hyundai" markalı avtomobilin aşması nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü E. Şirinova, 1980-ci il təvəllüdlü S.Məmmədova, 1982-ci il təvəllüdlü L. Abdullayeva, 1978-ci il təvəllüdlü S. Məmmədova, 1981-ci il təvəllüdlü Y.Məmmədova, 1988-ci il təvəllüdlü A.Haqverdiyeva bədən xəsarətləri alıblar.
Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb, vəziyyətləri kafi qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
