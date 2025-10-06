DİN əməkdaşları Gəncədə III MDB Oyunları zamanı fasiləsiz xidməti davam etdirir
Hadisə
- 06 oktyabr, 2025
- 11:07
Daxili İşlər Nazirliyi (DIN) III MDB Oyunları çərçivəsində Gəncə şəhərində keçirilən bir neçə növ idman yarışları zamanı təhlükəsizliyin təmini tədbirlərini tam həyata keçirir.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşları və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları yarışların keçirildiyi bütün ərazilərdə ictimai qaydanın qorunması, insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, baş verə biləcək hər hansı neqativ və hüquqazidd halların qarşısının vaxtında alınması məqsədilə fasiləsiz rejimdə xidmət aparırlar.
