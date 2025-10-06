İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    DİN əməkdaşları Gəncədə III MDB Oyunları zamanı fasiləsiz xidməti davam etdirir

    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:07
    DİN əməkdaşları Gəncədə III MDB Oyunları zamanı fasiləsiz xidməti davam etdirir

    Daxili İşlər Nazirliyi (DIN) III MDB Oyunları çərçivəsində Gəncə şəhərində keçirilən bir neçə növ idman yarışları zamanı təhlükəsizliyin təmini tədbirlərini tam həyata keçirir.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşları və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları yarışların keçirildiyi bütün ərazilərdə ictimai qaydanın qorunması, insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, baş verə biləcək hər hansı neqativ və hüquqazidd halların qarşısının vaxtında alınması məqsədilə fasiləsiz rejimdə xidmət aparırlar.

    DİN MDB Oyunları Gəncə

