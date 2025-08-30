Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb
Hadisə
- 30 avqust, 2025
- 12:29
Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində bir ailənin üç üzvü - 1970-ci il təvəllüdlü E.Quliyev, 1979-cu il təvəllüdlü R.Quliyeva və 2001-ci il təvəllüdlü L.Quliyeva xəsarət alıblar. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
