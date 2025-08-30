    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb

    Hadisə
    • 30 avqust, 2025
    • 12:29
    Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində bir ailənin üç üzvü - 1970-ci il təvəllüdlü E.Quliyev, 1979-cu il təvəllüdlü R.Quliyeva və 2001-ci il təvəllüdlü L.Quliyeva xəsarət alıblar. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

